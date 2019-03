Inscrições para Expolondrina abertas até dia 3 de abril

Criadores da raça Angus têm até o dia 3 de abril para inscrever seus animais para participar da 59ª edição da Expolondrina, que acontece de 5 a 14 de abril, em Londrina, no Paraná. A novidade deste ano, que também valerá para a Nacional de Rústicos, Avaré e Expointer, é a isenção da taxa de inscrição dos animais. A decisão da diretoria da Associação Brasileira de Angus busca fomentar a participação de expositores e animais nos eventos. Segundo o diretor de fomento da Angus, Luis Felipe Cassol, o objetivo é valorizar os criadores. “Queremos incentivar os pecuaristas a participarem dos eventos e atrair novos associados”, comenta.

A Expolondrina abre o calendário anual das exposições ranqueadas da raça Angus e é estratégica para expansão da raça no Brasil. “O Paraná é a porta de entrada da Angus para o rebanho comercial do Brasil no Sudeste e Centro-Oeste”, lembra Cassol. A entrada dos animais de argola está programada para ocorrer entre os dias 1º e 10 de abril, e a admissão, dia 11. O julgamento e entrega de prêmios serão no dia 12. O jurado convidado para 59ª edição da feira é o sul-africano PJ Budler.

