A Secretaria Municipal de Educação prorrogou as inscrições para o EJA (Educação de Jovens e Adultos) de ensino fundamental, no Centro Histórico, até o dia 5 de agosto. Em parceria com a escola EJA Monteiro Lobato, de maneira gratuita, são oferecidas 240 vagas no período da tarde, das 13h30min às 17h30min, e da noite, das 19h às 22h.

Deixe seu comentário: