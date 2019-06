O Hospital de Clínicas de Porto Alegre está com inscrições abertas para o Mestrado Profissional em Pesquisa Clínica. Os interessados têm até o dia 5 de julho para se inscrever. Com atividades teóricas e práticas, o mestrado vai formar profissionais com conhecimentos no desenvolvimento e condução de ensaios clínicos, em todas as suas etapas. Telefone (51) 3359.7304.

