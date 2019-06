Instituto do Câncer Infantil apresenta projeto de expansão à bancada gaúcha

Foi conhecido pela bancada gaúcha no Congresso, em Brasília, o projeto de ampliação da estrutura de assistência do Instituto do Câncer Infantil do Rio Grande do Sul (ICI) para mais cinco unidades no estado. As cidades de Passo Fundo (Hospital São Vicente de Paulo), Santa Maria (Hospital Universitário) e Caxias do Sul (Hospital Geral), serão as contempladas. Em Porto Alegre, além da unidade de apoio já existente no Hospital de Clínicas, outras duas irão funcionar (Hospital Conceição e Hospital São Lucas).

Deputados e senadores foram apresentados aos detalhes sobre o cotidiano da rede oncológica de referência no diagnóstico e tratamento de crianças e adolescentes. Também foi levada a eles a proposta para levantar R$ 5 milhões em recursos do Orçamento da União destinados aos centros credenciados.

O senador Lasier Martins (Pode-RS) ajudou a articular o encontro e disse que “essa proposta é mais um capítulo de uma ação idealista e humanitária conhecida há anos pelos gaúchos que precisa do apoio de todos os parlamentares federais do estado.” Lasier ainda ressaltou que três senadores do RS já se comprometeram a destinar R$ 250 mil, cada um, ao instituto. Os membros da bancada também acordaram de buscar junto ao Ministério da Saúde os recursos necessários para a ampliação da rede, além do valor reunido por emendas individuais dos parlamentares.

