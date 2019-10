O Governo deve sofrer nova derrota no Congresso. Deputados e senadores tendem a modificar os principais pontos da Medida Provisória 893/19 que criou a Unidade de Inteligência Financeira (UIF), ex-Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Mais de 70 emendas foram apresentadas para alterar o texto da MP do presidente Jair Bolsonaro. Na comissão especial que analisa a matéria, há consenso para excluir a possibilidade de indicações políticas para o órgão, agora vinculado ao Banco Central. Há pressão aos políticos de variadas associações de servidores de órgãos de controle e do Judicário pela transparência e composição apartidária.

MP de olho

Além disso, os parlamentares também receberam nota técnica do Ministério Público que defende que o órgão seja composto exclusivamente por servidores de carreira.

Poder do Amém

Deputados da bancada evangélica, capitaneados pelo federal João Campos (PRB-GO), querem aprovar R$ 63 milhões para a construção do Museu da Bíblia em Brasília.

Brasil e ONU

Pelo menos 815 entidades e personalidades latinas assinam Carta, à qual a Coluna teve acesso, apoiando a entrada do Brasil no Conselho de Direitos Humanos da ONU.

Dois lados

A ‘Semana Brasil’ mês passado – popularmente chamada de Black Friday do Governo – foi comemorada pelo setor de shoppings, em carta da maior associação divulgada a investidores. Mas a turma do varejo não animou tanto. As vendas ficaram na mesma, segundo relataram a empresários.

Vale um filme

O senador Humberto Costa (PT-PE) quer dar um aperto na Netflix e outros portais de streaming similares. A Netflix entrou para valer no Brasil, mas pelo visto não agrada ainda aos cofres públicos. Um projeto do parlamentar apresentado recentemente obriga pagamento de taxas a um fundo do Governo, de acordo com o faturamento de empresas do setor, e determina um índice mínimo de investimento em produção brasileira.

Empresta aí!

Levantamento nacional do SPC Brasil e CNDL revela que 36% dos consumidores fizeram compras em nome de terceiros – o hábito (de pedir o nome emprestado) é ainda maior entre as pessoas de mais baixa renda (38%) e entre os jovens (46%).

Subindo

O Brasil já tem – pelo menos oficialmente – 76.823 drones catalogados na Agência Nacional de Aviação Civil, e 62.936 capacitados a pilotar. Os dados são de setembro.

Ra$ante

A entrada da Azul na ponte aérea Rio-SP fez as concorrentes baixarem os preços das passagens. Voos do eixo SP, Brasília, Rio saíram por R$ 150 a R$ 198 nos últimos dias.

Nobel do Desdém

Mereciam o Nobel da Paz: Irmã Dulce, que dedicou a vida a milhares de pobres; Zilda Arns, que promoveu o maior programa de combate à desnutrição infantil do mundo; e Chico Mendes, defensor incansável da Amazônia pelo mundo até ser assassinado. Jorge Amado e Ferreira Gullar, só para citar dois, entre outros brasileiros, estavam (e estão) à altura de grandes escritores para Nobel de Literatura.

Mas…

…A Academia sueca há décadas desdenha o Brasil. A inteligência europeia merece o Nobel de Cegueira.