A ADVB (Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil) concedeu ao Inter o prêmio “Top de Marketing 2019” na categoria Esportes, pelo projeto “Gurias Coloradas”. Conforme a direção do clube, trata-se do reconhecimento a um trabalho “que começou do zero há três anos” e que levou o futebol feminino do Saci à primeira divisão do Campeonato Brasileiro da categoria.