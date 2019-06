Inter encaminha saída de Iago para o futebol alemão

*Valéria Possamai

Após a conquista do Torneio de Toulon com a Seleção Olímpica, o lateral-esquerdo do Inter Iago retorna para Porto Alegre apenas para se despedir do grupo. O novo destino do jogador será a Alemanha. Restam apenas detalhes para a concretização do negócio com o Wolfsburg.

Com boas atuações pelo colorado, a saída de Iago era algo eminente no clube. A convocação do técnico André Jardine para a Seleção Olímpica aumentaram ainda mais a visibilidade do futebol do jovem de 22 anos.

Cria das categorias de base do Inter, o lateral deixa o estádio Beira-Rio com 80 partidas com a camisa 28 e dois gols marcados.

Leia mais: Com Iago e Matheus Henrique, seleção olímpica vence Guatemala na estreia

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: