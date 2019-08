Inter x Cruzeiro: veja quem tem o melhor retrospecto no duelo

Inter e Cruzeiro protagonizam na próxima quarta-feira, mais um enfrentamento na história do futebol brasileiro. Pela Copa do Brasil, os dois times lutam por uma vaga a grande final. Mas você sabe quem leva mais vantagem nos enfrentamentos, que já perduram desde 1962?

Ao todo, os dois times já mediram forças em 80 jogos. Os números apontam para 28 vitórias do Inter contra 29 do Cruzeiro, além de 23 empates. Contudo, em um retrospecto de mata-matas com o clube mineiro, o colorado tem ampla vantagem. Ao todo, foram oito confrontos, sendo seis vitórias do Saci contra apenas uma da Raposa.

Agora, o Cruzeiro busca chegar a final da Copa do Brasil para defender seu título e buscar o heptacampeonato. Já o Inter vai em busca de seu segundo título na competição. Para isso, é preciso, primeiro, conquistar a vaga para a final, e os gaúchos saem em vantagem.

No primeiro jogo, no Mineirão, o Inter venceu pelo placar de 1 a 0. Abrindo saldo para a decisão de volta, que ocorre na próxima quarta-feira (4/9), às 21h30, no Estádio Beira-Rio, quando vamos conhecer o segundo finalista da Copa do Brasil e apontar mais um número para o histórico entre gaúchos e mineiros.