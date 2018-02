Intercâmbio em família cresce entre os brasileiros

Um novo comportamento familiar tem crescido no Brasil: o intercâmbio com pais e filhos juntos. De acordo com a CI Intercâmbio e Viagem, maior empresa de intercâmbio e turismo jovem do Brasil, em 2017, o “Family Program” aumentou 16%. Oferecendo cursos de inglês e espanhol, a família pode viajar e estudar um novo idioma em países como Argentina, Canadá, EUA, Inglaterra e Nova Zelândia.

“Para os filhos, o programa já os prepara desde cedo para uma necessidade real hoje em dia, que é o domínio de um segundo idioma. Para os mais velhos, uma vivência internacional, seja para fazer um curso de idioma ou profissionalizante, pode ser o pontapé inicial para uma virada profissional”, afirma Ana Flora Bestetti, Supervisora da Região Sul da CI. Enquanto os filhos participam de aulas e atividades personalizadas e condizentes com a idade, em uma escola, os pais também realizam um curso, na mesma instituição, com alunos da faixa etária correspondente. O tempo de curso é, em média, de duas a quatro semanas, e alguns programas aceitam crianças a partir de 5 anos.

“Na Europa, por exemplo, devido à proximidade dos países, os pais enviam os filhos desde cedo para fazer intercâmbio em outros lugares. No Brasil, até porque estamos muito distantes geograficamente de países como EUA e Inglaterra, a idade média para começar a fazer intercâmbio é de 12 anos. Então, o Family Program é uma ótima oportunidade para as famílias que podem proporcionar uma experiência de muito aprendizado aos filhos mais jovens”, afirma a gerente de produtos da CI, Gabriela Pereira. Quanto à acomodação, pais e filhos podem ficar em uma casa de família, hotel ou alugar apartamentos privados. “Além do aprendizado em sala de aula, essa é a oportunidade perfeita para aprender e se divertir, já que no tempo livre, a família aproveita para explorar os pontos turísticos da cidade”, conclui Gabriela.

A CI, em Porto Alegre, está presente na Rua Padre Chagas, 72, Moinhos de Vento (Telefone: 51-3346-4654) e na Av. Pereira Passos, 1125, loja 1, Bairro Vila Assunção (Telefone: 51-3062 0626). Há, ainda, unidades em Caxias do Sul, Passo Fundo, Erechim e Pelotas. Informações no www.ci.com.br.

