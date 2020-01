Rio Grande do Sul IPE Prev e IPE Saúde lançam sites mais dinâmicos e funcionais

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Kliemann, do IPE Prev, comemorou o lançamento de um portal digital responsivo, adaptado às novas tecnologias Foto: Divulgação/IPE Kliemann, do IPE Prev, comemorou o lançamento de um portal digital responsivo, adaptado às novas tecnologias - Foto: Divulgação / IPE Foto: Divulgação/IPE

O IPE Prev (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul) e o IPE Saúde (Instituto de Assistência à Saúde do Servidor) lançaram seus novos sites individuais com uma plataforma mais moderna, interativa e funcional. Até então IPE Prev e IPE Saúde estavam hospedados em um mesmo endereço eletrônico que continua online, provisoriamente, para direcionar o usuário para os novos sites.

Desde que foram publicadas no Diário Oficial do Estado, em abril de 2018, as leis que reestruturaram o IPE Prev e criaram o IPE Saúde, as autarquias trabalham em conjunto, no sentido de separar as atuações e atribuições específicas de cada órgão. O lançamento dos novos sites integra essa estratégia, consolidando o processo de especialização do instituto.

O objetivo principal dos novos portais é unificar as informações, adequadas a todas as exigências da LAI (Lei de Acesso à Informação), com tecnologia responsiva, (adaptável a qualquer dispositivo, seja tablet, celular ou computador) e possibilitando maior destaque aos serviços essenciais do instituto.

Com uma linguagem mais didática, entre outros aspectos, os sites priorizam a navegabilidade pelas seções mais acessadas, inclusive por meio de smartphones, reduzindo o número de cliques necessários para chegar às informações.

Os portais foram repaginados sob a coordenação da analista em Previdência e Saúde, Juliana Librelotto Maciel (Assessoria de Planejamento e Gestão), juntamente com a Assessoria de Comunicação do IPE Prev e do IPE Saúde, em parceria com a equipe de desenvolvimento da Procergs (Companhia de Processamento de Dados).

Juliana realizou a apresentação do site do IPE Prev, que pode ser acessado neste endereço, onde estão disponíveis informações institucionais, consulta a processos administrativos, serviços online, locais e horários de atendimento ao público, acesso aos canais de Facebook e Twitter, além do banco de notícias e imagens. Também estão publicados os contratos vigentes realizados pelo órgão.

A grande novidade da nova plataforma digital, neste momento, são as “Cartas de Serviços”, onde estão definidos, com as informações necessárias, os serviços prestados pelo IPE Prev no formato instituído pelo Estado do RS.

O presidentes do IPE Prev, José Guilherme Kliemann, disse que começa agora uma nova etapa para o IPE Prev e o IPE Saúde. “Estamos lançando não apenas um site, mas um portal digital responsivo, adaptado às novas tecnologias” acrescentou.

A assessora de Comunicação do IPE Saúde, Raquel Schneider, expôs o novo site da autarquia, concluindo que a apresentação dos serviços foram melhoradas. Na sequência, o presidente Marcus Vinícius disse que “estamos formalizando uma das partes mais importantes do processo de especialização dos dois institutos.”

Ao encerrar o evento, o secretário adjunto, Marcelo Alves, parabenizou as autarquias pela iniciativa e pelos resultados, destacando que “o caminho da plataforma digital é um caminho sem volta”.

Voltar Todas de Rio Grande do Sul

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário