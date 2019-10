Vários protestos contra o governo ocorreram na noite desta quinta-feira no Iraque, horas antes das manifestações convocadas para esta sexta-feira, constatou a AFP. Ao menos 300 pessoas se concentraram na emblemática Praça Tahrir de Bagdá aos gritos de “Todos ladrões!” sobre a classe política, enquanto em Nasiriya, no sul, se pedia a “queda do regime”.