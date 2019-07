“Isso não é mais aceitável”, diz Junior sobre a letra de “Maria Chiquinha” em show da nova turnê

Vocês já estão cansados de saber que a turnê “Nossa História”, o retorno dos irmãos Sandy e Junior, já começou! Na noite desta sexta-feira (19), em apresentação em Fortaleza, houve uma falha técnica no microfone de Sandy. Enquanto o problema estava sendo resolvido, os fãs começaram a cantar “Maria Chiquinha”, que não está no setlist da turnê. Os irmãos cantaram junto com o público, mas, no último verso, Junior se recusou a continuar.

A dupla cantou a estrofe que diz “Então eu vou te cortar a cabeça, Maria Chiquinha/ Então eu vou te cortar a cabeça/ Que cocê vai fazer com o resto, Genaro, meu bem?/ Que cocê vai fazer com o resto?”. Entretanto, na continuação, que seria “O resto? Pode deixar que eu aproveito”, Junior parou de tocar e interrompeu a cantoria dos fãs: “para com isso, isso já não é mais aceitável”. “Deixa em paz a Maria Chiquinha, a Maria Chiquinha faz o que ela quiser no mato”, completou, para aplausos e gritos de aprovação do público.

“Maria Chiquinha” foi um dos primeiros sucessos dos irmãos, lançada em 1991. A turnê “Nossa História” começou no dia 12 de julho e vem a Porto Alegre no dia 21 de setembro.

