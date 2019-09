Itaú anuncia redução em taxas de juros após corte da Selic

Logo após o comunicado do Copom (Comitê de Política Monetária) cortar em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, a Selic, o Itaú anunciou que irá repassar a redução a seus clientes. As informações são da revista Veja.

Em nota, o banco afirmou que para clientes pessoa física, a redução com repasse integral será no empréstimo pessoal e, para pessoa jurídica, no capital de giro. “Os valores, que passam a valer a partir de sexta-feira (20), variam de acordo com o perfil do cliente e de seu relacionamento com o banco”, dizia a nota.

O banco também anunciou que irá reduzir a taxa mínima para linha de crédito imobiliário. A partir de segunda-feira, a taxa partirá de 8,1% mais TR (taxa referencial) contra os atuais 8,3% mais TR. O banco, no entanto, ainda não anunciou se irá aderir ao financiamento com base na inflação. Em agosto, a Caixa lançou uma linha de juros baseada no IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) mais taxa pré-fixada.

Corte

O Copom anunciou na quarta que a Selic foi reduzida para 5,5% ao ano. Segundo o comitê, o corte foi feito pois o cenário da inflação está estabilizado e houve avanço de reformas. A entidade sinalizou ainda que pode fazer mais cortes até o fim do ano, a depender dos índices de retomada da economia brasileira. A taxa de 5,5% é o menor patamar da história para a Selic.

Em comunicado divulgado no início da noite de quarta-feira, o Comitê avaliou que o corte considera o cenário da economia, que está em “processo de recuperação”. “Essa decisão reflete seu cenário básico e balanço de riscos para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante para a condução da política monetária.”

No documento, o Copom sinaliza que deve continuar a fazer corte nas taxas de juros. Entretanto, enfatiza que a melhora no cenário da economia depende da continuidade das reformas, como a da Previdência – que está para ser votada em primeiro turno no Senado Federal.

A queda na taxa já era esperada pelo mercado financeiro, que aposta em uma redução ainda maior até o fim do ano. Segundo o mais recente Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central semanalmente, a aposta de analistas financeiros é que a taxa feche o ano em 5%. Algumas instituições, como o Bradesco, no entanto, já preveem que 2019 termine com os juros em 4,75% ao ano.

Como a taxa de juros é definida

Entre os pontos analisados pelo Banco Central para sua decisão, está a inflação, calculada oficialmente pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). Atualmente, a previsão do Boletim Focus é que feche a taxa fecho 2019 em 3,45% ao ano, resultado abaixo do centro da meta da inflação do governo, definida em 4,25% pelo Conselho Monetário Nacional. No entanto, está dentro da margem de erro, que é de 1,5 ponto porcentual para baixo ou para cima (2,75% a 5,75%).

Outro fator analisado pelo Copom, o PIB (Produto Interno Bruto) do segundo trimestre de 2019 apresentou expansão de 0,4% em relação aos três meses imediatamente anteriores. Para o ano, o governo espera alta de 0,85% e o Focus de 0,87%, o que representaria desaceleração frente aos últimos dois anos, quando o País cresceu, em ambos, 1,1%. Pautas como a reforma da Previdência e a tributária, que devem, na visão do BC, melhorar o ambiente de negócios do País, também entram nesta conta.

Além disso, o Copom observa o cenário externo, que no momento, é instável. Estados Unidos e China dão sinalizações de apaziguamento a disputa comercial, mas nada definitivo. O confronto também influencia no processo de desaceleração da economia global, que já reflete nos desempenhos da Alemanha e da China, por exemplo. Como se não bastasse, a Argentina, um dos principais parceiros comerciais brasileiros, passa por momento conturbado e terá eleições no final do ano. E no Reino Unido, o Brexit continua a se desenrolar. O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, pretende resolver a situação até o dia 31 de outubro.

