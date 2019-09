Ivete Sangalo toca bateria e alegra público com repertório cheio de sucessos no Rock in Rio

A cantora Ivete Sangalo é quase a primeira dama do Rock in Rio 2019. Recordista de apresentações no festival, estando em quatro edições brasileiras, nove em Lisboa e nas edições de Las Vegas e de Madrid, este ano ficou responsável por abrir os trabalhos do Palco Mundo, neste domingo (29), com toda sua energia e um repertório de músicas que passou desde sua trajetória com a Banda Eva, até a carreira solo. Também teve espaço para alguns covers e muito funk. Ivete Sangalo cantou e dançou muito até o último momento do show.

Para começar em grande estilo, a cantora baiana surgiu tocando bateria em uma plataforma que se elevou no palco. Logo após, sem acompanhamento instrumental, ela cantou a música “Eva”, puxando um coro com a plateia. No funk, homenagem para o ritmo original do Rio de Janeiro, Ivete escolheu as músicas “Onda Diferente”, de Ludmilla e Anitta, “Cerol na Mão”, do Bonde do Tigrão, e “Vai Lacraia”, do MC Serginho.

Durante a música “Além do Horizonte”, Ivete Sangalo falou sobre liberdade. “Que a gente possa amar com liberdade, porque é tudo o que nos resta hoje. Amar e ser amado e respeitar o amor do outro”, disse, sendo muito aplaudida pela plateia. Durante todo o show, Ivete Sangalo foi ovacionada pelo público, que dançava e cantava cada um de seus sucessos. A baiana deixa o Rock in Rio mais uma vez como um dos destaques da edição.

