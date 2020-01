Celebridades Iza se retrata após curtir post alfinetando Anitta: “Jamais apoiaria briga”

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2020

"Jamais apoiaria briga ou qualquer coisa parecida entre duas mulheres incríveis num mundo que só apoia esse tipo de coisa", disse Iza Foto: Reprodução/Instagram "Jamais apoiaria briga ou qualquer coisa parecida entre duas mulheres incríveis num mundo que só apoia esse tipo de coisa", disse Iza (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Iza usou as redes sociais para se retratar com Anitta e seus fãs. Iza deu like em um post no Instagram com foto de Cardi B e Ludmilla juntas em um estúdio de gravação nos Estados Unidos.

A legenda curtida continha provocação a poderosa. “Sem autorização da Secretária Especial de Feats Internacionais do Governo Federal, Ludmilla viaja para Los Angeles e volta a se encontrar com Cardi B”, dizia o trecho. Vale lembrar que Anitta e a funkeira romperam amizade após polêmica envolvendo a composição da música “Onda Diferente”.

A rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense, por sua vez, afirmou em mensagem que já descurtiu a publicação e que o like foi sem querer. “Amores do meu coração. Eu já descurti o post. Jamais apoiaria briga ou qualquer coisa parecida entre duas mulheres incríveis num mundo que só apoia esse tipo de coisa. A gente tem mais é que cuidar umas das outras. Sou a favor de espalhar o amor e foi isso que tentei fazendo vendo duas artistas que admiro na mesma foto. Confusão da porra, curti sem ler”, iniciou.

A jurada do “The Voice Brasil”, da TV Globo, ainda agradeceu a todos os alertas que recebeu dos internautas e até mesmo as críticas vinda dos fãs de Anitta, em Aspen curtindo férias com amigas.

“Peço desculpas pelo mal entendido e lamento desapontar quem tava achando que eu estaria apoiando algo do tipo. Quero deixar claro também que quem questionou meu like está certa e tem minha admiração porque, como sempre digo, devemos cobrar dos artistas que apoiamos ações que sejam compatíveis com tudo aquilo que falam por aí. E obrigada aos fãs que me avisaram, to de férias e aí não fico tanto no celular. É isso. Fé na mulherada”, concluiu.

Voltar Todas de Celebridades

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário