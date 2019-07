“Já chorei por causa das redes sociais. Por comentários excessivos, cruéis e ofensivos”, diz Bruna Marquezine

Bruna Marquezine falou sobre as polêmicas envolvendo seu nome durante o evento MTV Miaw, realizado na noite de quarta-feira (03), em São Paulo. “Já chorei por causa das redes sociais. Por comentários excessivos, cruéis e ofensivos, e também por notícias falsas que ferem a minha honra ou os meus valores”, disse a atriz.

Só este ano, Bruna esteve no meio de três confusões: a turbulenta separação de José Loreto e Débora Nascimento, o “Surubão de Noronha” e a pegação de Neymar, Anitta e Gabriel Medina no carnaval. “Nunca é legal estar envolvida numa situação em que de fato você não tem nenhum envolvimento e ver seu nome atrelado a coisas que você não concorda. Nunca é legal. Mas tudo o que aprendi foi na prática. E aprendi caindo, me reerguendo, apanhando, errando. Minha maturidade é fruto de tudo que fui aprendendo ao longo dos anos”, afirmou.

“Acredito muito em Deus. Se não fossem minha fé e a minha família, que também é responsável por me lembrar diariamente de quem eu sou, das minhas raízes, de onde vim, dos meus valores, do que realmente importa. A minha fé e a minha família conseguem me distanciar desse mundo que não é real”, finalizou.

Bate-papo com seguidores

Ativa nas redes sociais, Bruna Marquezine ainda respondeu uma pergunta inusitada de um fã. Elogiando o look de festa de babado neon da famosa, uma seguidora ficou impressionada com os detalhes da produção. Entre eles, a internauta chamou atenção para a necklace bag de paetê prata usada pela artista, item trend de 2019. “Amei essa bolsa que só cabe o celular e um dinheirinho! Me empresta???”, questionou. Ao ver o comentário, a atriz mostrou simpatia e bom-humor através da resposta. “Acabei de comprar… Deixa eu usar só mais um pouquinho?”, brincou a artista.

Truques de beleza

A pele glamourosa de Bruna Marquezine tem truque? Sim! Após atrair todas as atenções ao esbanjar poder em 3 looks usados na premiação da MTV, a atriz conversou com os fãs através do Twitter na quinta-feira (04). Durante o bate-papo, ela revelou alguns segredos de beleza por trás das produções hiperfashionistas usadas nesta última semana. De acordo com a fashionista, o glow de sua pele, responsável por valorizar as curvas da artista em roupas justas, é resultado de um iluminador corporal com partículas de brilho douradas aplicado por toda a extensão do colo.

