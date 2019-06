Jair Bolsonaro pretende aumentar validade da CNH e dobrar limite de pontos 

O presidente Jair Bolsonaro confirmou que nos próximos dias enviará um projeto de lei ao Congresso para aumentar a validade da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dobrar o limite de pontos para a suspensão do documento. Em sua conta do Twitter, ele escreveu que apresentará a proposta ainda esta semana.

Nessa semana apresentarei projeto de lei para: 1 – Passar de 5 para 10 anos a validade da Carteira de Habilitação; 2 – Passar de 20 para 40 pontos o limite para perder a CNH. Comente: pic.twitter.com/Wl0d7YHaXd — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 2, 2019

A postagem veio acompanhada de um vídeo em que o presidente elogia o uso do Exército na recuperação da BR-163. Ele disse que a utilização dos militares na rodovia é mais barata e fornece “mais confiança no trabalho”. Segundo Bolsonaro, o envolvimento dos militares reduziu a pressão pela ocupação de cargos em comissão no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

