O premiê do Japão, Shinzo Abe, apresentou nesta quinta-feira um plano de recuperação econômica dotado com 13 trilhões de ienes (cerca de US$ 120 bilhões) para evitar que o país entre em recessão em 2020. Quase metade dos investimentos públicos será destinada ao reparo e modernização de infraestruturas, após a passagem do devastador tufão Hagibis em outubro.