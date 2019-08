A ONG Greenpeace na Coreia do Sul declarou à RFI nesta terça-feira (13) estar preocupada com a intenção do Japão de despejar no oceano Pacífico mais de um bilhão de litros de água radioativa. Os resíduos são oriundos da central nuclear de Fukushima. A água altamente poluída vem dos lençóis freáticos situados sob a usina de Fukushima.

