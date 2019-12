Magazine Jeniffer Oliveira terá que indenizar ator

Por Redação O Sul | 11 de dezembro de 2019

Ex-atriz de "Malhação" deve ter que pagar R$ 10 mil ao ex-namorado Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Jeniffer Oliveira foi condenada a indenizar o ator Douglas Sampaio por danos morais. Ele ingressou em julho de 2018 com uma representação criminal contra a ex-namorada por calúnia e difamação após ter sido acusado de agressão por ela. A atriz vai ter que pagar R$ 10 mil com juros e correção monetária, contando a partir da data da briga que protagonizaram em um restaurante no Rio, em 2018.

À época Sylvio Guerra, advogado de Sampaio, diz ter entrado com uma ação por denunciação caluniosa contra Oliveira por ela ter imputado indevidamente o crime de lesão corporal ao ator. Sampaio afirma ser inocente. Ele tem ainda intenção de recorrer da decisão por considerar o valor baixo.

Jeniffer que atuou em “Malhação – Vidas Brasileiras”, acusou o ator de agressão física, na noite do dia 25 de junho de 2018. A jovem fez um post em suas redes sociais relatando o que teria ocorrido e ganhou o apoio de celebridades como Preta Gil e Bruna Marquezine. A denúncia foi registrada na 16ª DP (Barra da Tijuca).

Sampaio disse que foi prejudicado pessoalmente e profissionalmente por conta da denúncia e, desde então, buscava reunir provas. Uma delas, divulgada pela imprensa, é um vídeo, que mostraria a atriz discutindo com uma mulher no restaurante Coco Mambo, onde Jeniffer diz ter sido agredida.

O ator afirma que não é o responsável pelas manchas roxas que aparecem nas fotos divulgadas pela atriz. Segundo ele, as marcas podem ter surgido porque Jeniffer foi puxada durante a discussão flagrada no vídeo por uma segurança feminina do bar.

Em 2016, Sampaio foi acusado de agressão por sua então noiva, a atriz Rayanne Morais, que conheceu durante o reality A Fazenda, um ano antes. Ele também nega o crime, que deve ser julgado em setembro, segundo ele.

