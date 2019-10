Jennifer Aniston fala sobre a declaração machista que a afetou na sua infância

A atriz Jennifer Aniston foi uma das seis mulheres escolhidas pela Revista Variety para receber o prêmio Variety’s Power of Women. Ao receber a honraria, na última sexta-feira, ela discursou sobre empoderamento e compartilhou uma história pessoal. Aos 11 anos, a estrela de Friends ouviu palavras duras de uma pessoa importante que duvidava de seu potencial.

“Lembro de uma figura parental me dizer, na idade crítica de 11 anos, que eu podia sair da mesa porque eu não tinha nada de interessante para acrescentar à conversa. E eu guardei isso. Isso ficou comigo como palavras doloridas ficam. Eu trouxe essas palavras comigo para a vida adulta. E eu sempre me senti confortável dando voz às palavras de outros, mas se me colocam em uma mesa de jantar com estranhos ou em um pódio para discursar, eu volto aos 11 anos”, contou a atriz.

O evento, em Beverly Wilshire, premiou outras mulheres poderosas ao lado de Jennifer: a atriz, compositora e rapper Awkwafina, as cantoras Mariah Carey e Chaka Khan, a empresária Dana Walden, e a atriz Brie Larson. Aniston conta que começou a se ver de outra forma quando atuava em Friends, mas que não se identificava como uma mulher poderosa: “Nunca pensei em mim mesma como uma pessoa poderosa. Forte, ok, mas poderosa não”.

Em sua fala, a atriz também questionou as mensagens que são passadas a meninas sobre autoconfiaça e poder. “Nos últimos dois anos tenho pensado muito sobre o que passamos para as crianças, especialmente as meninas. Como as coisas que fazemos e dizemos podem tanto jogá-las para cima quanto derrubá-las, e fazê-las sentir como se suas vozes não importassem”, disse.

Atriz completou 50 anos esse ano

Em setembro, a atriz, que completou 50 anos, deu uma entrevista pra lá de sincera à revista InStyle. A estrela de Hollywood falou sobre a vida antes da fama, empoderamento feminino e suas escolhas de beleza.

Durante a infância, Aniston chegou a trabalhar como cabeleireira. “Eu cobrava 10 dólares por cabeça no ensino médio”, revelou a atriz. Para quem acha que isso garantiu a beleza das madeixas dela, engana-se. Na juventude, Jennifer também passou por perrengues capilares. “Quando eu era mais jovem, era um inferno. Tentei todos os produtos conhecidos pelos seres humanos para cuidar do meu cabelo”, compartilhou.

Ao ser perguntada sobre deixar ou não os fios brancos, a atriz foi sincera: “Eu não vou mentir, não quero ter o cabelo branco. Pretendo frequentar meu colorista até o último dia da minha vida”, confessou.

Jennifer também comentou sobre a liberdade feminina nos dias de hoje “As mulheres nunca foram autorizadas a ter poder. O poder parece sexy para mim hoje, assim como a inteligência das mulheres e o quão capazes e criativas são”, afirmou a atriz.

Sobre os 50 anos, disparou: “Cinquenta. Foi a primeira vez que pensei: ‘Bem, esse número’. Não sei o que é, porque não me sinto diferente. As coisas não estão parando de forma alguma. Eu me sinto fisicamente incrível. Por isso, é estranho que, de repente, seja abordado de uma maneira como: ‘Você parece incrível para a sua idade.”