João Gilberto, que fez história com a voz e o violão, também deixa intensa obra como compositor

João Gilberto (1931 – 2019) fica na história da música brasileira – história da qual ele foi um dos principais e mais decisivos criadores – pela maestria no toque revolucionário do violão e pela implementação de uma escola de canto mais cool, delicada. Contudo, João deixa também obra como compositor. Obra curta, composta por uma dúzia de títulos que, se não reproduzem a genialidade do cantor e do violonista, tampouco depõem contra. João Gilberto morreu no sábado (06), aos 88 anos, em sua casa, no Rio de Janeiro.

Em 1953, cinco anos antes de João fazer a revolução rotulada de bossa nova, a cantora carioca Marisa Gata Mansa (1933 – 2003) lançou disco de 78 rotações com gravação de Você esteve com meu bem, música que pode ter sido a primeira feita por João, abrindo a fugaz parceria do baiano com o compositor carioca Antonio Cardoso Martins (1913 – 1985), o Russo do Pandeiro.

Do cancioneiro autoral de João, o título mais conhecido é Bim bom (1958), autoproclamado baião que se revelou mais samba do que baião ao ser apresentado por João no lado B do histórico disco de 78 rpm que mudou a música do Brasil com a gravação de Chega de saudade (Antonio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, 1958) na voz e no violão do gênio.

Bim bom é seguido de perto pelo bolero Hô-bá-lá-lá, música do primeiro álbum de João, lançado em 1959. Correndo por fora, Minha saudade – parceria do artista com o xará amigo João Donato – também contabiliza várias gravações. A original é de 1955, mas a letra escrita por João para a melodia de Donato somente foi apresentada em disco em 1959 em gravação da cantora Alaíde Costa.

Da parceria com Donato, há ainda as menos ouvidas Glass beads (No coreto) e Coisas distantes (música que também tem a assinatura de Lysias Ênio), ambas lançadas em disco em 1965. Sem letra, há o tema instrumental Um abraço no Bonfá, composto somente por João e lançado em 1960 no segundo álbum do cantor, O amor, o sorriso e a flor. Já o baião Undiú foi lançado por João no “álbum branco” de 1973, disco em que o compositor bissexto também apresentou Valsa (Como são lindos os Youguis) (Bebel), tema composto por João para saudar a filha Bebel Gilberto.

Outro filho do gênio, João Marcelo (fruto da união do cantor com Astrud Gilberto), já tinha sido homenageado pelo pai compositor no tema intitulado João Marcelo e apresentado por João em 1970 em disco gravado no México. Neste álbum, a propósito, João também gravou Acapulco, outro título de obra autoral que, se não fez a revolução, acentuou a delicadeza que pautou a vida e a música de João Gilberto.

