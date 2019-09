Neste sábado (14), os Jogos Abertos de Porto Alegre 2019 retornam à agenda esportiva da Capital. Três jogos da categoria masculina de basquete ocorrem a partir das 9h, no Ginásio Tesourinha, na av. Erico Verissimo, s/nº. A categoria feminina tem jogo único entre as equipes Tesourinha e Jardim Itú, a partir das 14h, na sede do GNG (Grêmio Náutico Gaúcho), na av. Praia de Belas, 1948.

Deixe seu comentário: