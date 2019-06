As disputas pelas modalidades de basquete infantil masculino e handebol infantil feminino dos Jogos Abertos de Porto Alegre começam neste sábado (29), a partir das 8h. As partidas da categoria de basquete infantil masculino ocorrem nas quadras da Escola Municipal Liberato Salzano Vieira da Cunha e as de handebol infantil feminino, no Sest Senat.

Deixe seu comentário: