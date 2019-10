O Rio Grande do Sul está representado por 54 atletas de dez instituições de ensino superior nas finais de cinco modalidades dos JUBs (Jogos Universitários Brasileiros), que ocorrem até o próximo domingo em Salvador (Bahia). A delegação gaúcha conta com o apoio da Secretaria do Esporte e Lazer, que disponibilizou recursos da Lei Pelé para arcar com as passagens aéreas.