Jojo Todynho beija fã árabe de Anitta

Jojo Todynho curtiu a noite da última segunda-feira (16) em boa companhia. A funkeira foi até a casa de Anitta e encontrou o árabe Tarik Artiba. O gringo ficou amigo de Anitta quando pediu, em Ibiza, para tirar uma foto com ela.

Hospedado na casa de Anitta, Tarik estava presente no momento em que Jojo chegou à mansão e logo travou relações com a funkeira, que tratou de compartilhar o momento em suas redes sociais. Nas imagens, os dois aparecem sentados em um sofá. Primeiro, Jojo ensina o rapaz a falar algumas gírias em português, como “tá ligado?”, e etc.

Alternando português com algumas palavras em inglês, Jojo deu a entender que gostaria de conhecer melhor o árabe. “Eu quero um passe livre para ele vir, para te ver, te dar amor. Te dar ‘chocolat’”, disparou, ao apontar para os próprios seios, enquanto Tarik gargalhava.

Em seguida, pediu um beijo: “Gringo, kiss”. Ainda sorrindo, o rapaz não pensou duas vezes. “Claro”, concordou, antes de tascar o selinho na boca da funkeira e, depois, vibrar: “Chocolaaaat”!

