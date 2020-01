Celebridades Jojo Todynho perde 22kg e exibe antes e depois: “De 138 para 116”

Por Redação O Sul | 23 de janeiro de 2020

Jojo postou comparativo no Instagram. Foto: Reprodução/Instagram Jojo postou comparativo no Instagram. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Jojo Todynho aproveitou esta quinta-feira (23) para mostrar as mudanças do corpo que aconteceram no último ano. Com clique do antes e depois, a cantora contou ter feito reeducação alimentar e alguns procedimentos estéticos nos quais ajudaram a alcançar o resultado pretendido.

“De 138 para 116, não estou mudando meu biotipo e sim minha qualidade de vida. Como eu mesma digo na música, ⁣quando eu olho no espelho não existe corpo melhor do que o meu… ⁣Realmente, não existe porque ele é somente nosso, e quando nos comparamos a outras pessoas, criamos uma alto rejeição a quem realmente somos, porque quando nos olhamos no espelho só enxergamos alguém que gostaríamos de ser e não quem realmente somos”, escreveu a funkeira na legenda dos post.⁣

Em seguida, a dona do hit “Que tiro foi esse?” fez uma reflexão: “Quem você é não está no corpo e sim no caráter.⁣ Há mas vc fez lipo ? Sim nas costas e coloquei bunda. ⁣Há você colocou silicone no peito, nera você que amava seu peito? ⁣Contínuo amando e por isso mesmo coloquei a maior prótese que tinha 1L50. Ué nera você que disse que devemos nos amar do jeito que somos?!⁣ Sim continuarei dizendo e gritando isso aos quatro ventos, você mudar ou melhorar algo em você não significa que vc não se ame da forma que vc é! e sim que vc pode ser renovar a cada dia, tenho aprendido que oportunidade são únicas. Por isso eu digo que os mesmo que me julgam, são os mesmos que se tivesse a oportunidade de melhorar algo em si, fariam e podem ter certeza.”.

“Eu fico pensando nas pessoas que escrevem impossível vc se amar gorda! Oi ? ⁣Se vocês não se amam ai já passa ser um problema seu, não deposite nos outros sua frustração…⁣E por isso eu digo sempre para as minhas seguidoras ! Não se diminuam jamais para viver no mundo que as pessoas querem, viva o seu mundo seus desejos e vontades.⁣ Amor próprio é você se encaixa no seu mundo, empoderamento é você enxerga a mulher que vc se tornou e não o corpo que você tem, alto estima é você se olhar no espelho e se enxerga e saber que você mesma tem que se elogia e aí gostosa já acordou e etc…”, finalizou a artista de 22 anos.

Em meio a muitos elogios, Jojo ainda acrescentou nos comentários: “Cirurgia não faz milagre não gente, se não fizer exercício, dieta, drenagem e usa a cinta 8 hora por dia vc vai jogar seu dinheiro no lixo… Não fiz nada na barriga”, afirmou.

Os fãs, por sua vez, reagiram. “Jojo você inspira mulheres!”, disse uma. “Você é linda mulher de qualquer jeito”, opinou outra.

Jojo, que vem postando alguns registros do “novo” corpo, rebateu uma seguidor que apontou correções em suas fotos. “A carne é dura, rígida. Eu não tenho flacidez. Lute, amor. Não é questão de peso, não é questão de nada. É sua estética”, disse a funkeira em um dos vídeos na ocasião.

