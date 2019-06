Jornal diz que Nicolás Maduro vendeu 7 toneladas de ouro na África

O governo do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, está vendendo suas reservas de ouro como parte de uma operação secreta no leste da África, em um modo de eludir a sanções impostas pelos EUA, afirmou reportagem publicada pelo Wall Street Journal nesta terça-feira (18).

De acordo com o jornal americano, apenas em dois voos no início de março, 7,4 toneladas de ouro com valor de mercado estimado em US$ 300 milhões (R$ 1,2 bilhão) foram transferidas da Venezuela para uma refinaria em Uganda.

O ouro foi embarcado em Caracas em uma aeronave russa fretada e chegou ao aeroporto internacional de Entebbe, segundo o porta-voz da polícia nacional de Uganda, Fred Enanga, diz o WSJ. Papéis que acompanharam a carga identificaram os lingotes como sendo propriedade do banco central da Venezuela, embora em alguns o selo estivesse parcialmente raspado.

Para o jornal, a descoberta dos envios expõe um dos elos com a economia global que estão ajudando o Maduro a se manter no poder ao contornar o sistema financeiro internacional oficial. Os EUA, ao lado de outros 50 países, reconheceram o líder oposicionista Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Washington vem impondo uma série de sanções financeiras contra autoridades e instituições do país, ameaçando impor penalidades a outros que fizerem negócios com o regime Maduro.

Em meio ao colapso econômico, a exportação de ouro é um dos últimos modos de sobrevivência do regime, afirma o WSJ. A carga de ouro que chegou a Entebbe passou pela refinaria AGR (African Gold Refinery) antes de ser exportada para o Oriente Médio, informou o jornal, tendo como fonte a polícia ugandesa.

O ouro processado pela AGR acaba sendo usado em cadeias de produção de empresas americanas, entre elas a General Motors, a General Electric e a Starbucks, segundo dados da Securities and Exchange Commission.

A gerente geral da AGR, Cherry Anne Dacdac, disse ao jornal que a empresa não processa ouro contrabandeado ou proveniente de conflitos e não quis comentar os envios de março. Segundo ela, a empresa determinou a não aceitação de transações relacionadas à Venezuela em uma reunião em 26 de março.

Entre o fim de 2017 e 1º de fevereiro de 2019, o banco central da Venezuela vendeu ao menos 73,3 toneladas de ouro com valor de mercado estimado em cerca de US$ 3 bilhões (R$ 11,6 bilhões) para empresas de países como os Emirados Árabes Unidos e a Turquia, segundo dados da Assembleia Nacional (oposicionista).

Em 1º de novembro do ano passado, a Casa Branca anunciou sanções para impedir a venda de ouro pela Venezuela. Desde então, segundo políticos da oposição, várias dezenas de toneladas foram retiradas do banco central e exportadas secretamente. “O regime está raspando o tacho e vendendo qualquer coisa de valor para se manter à tona”, afirmou ao WSJ o deputado Ángel Alvarado.

