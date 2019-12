Magazine José de Abreu e Marcelo de Carvalho batem boca nas redes sociais

30 de dezembro de 2019

Ator (foto) e apresentador trocaram farpas no Twitter por divergência políticas Foto: Divulgação Ator e apresentador trocaram farpas no Twitter (Foto: Reprodução) Foto: Divulgação

O ator José de Abreu, 73, e o apresentador Marcelo de Carvalho, 58, vice-presidente e cofundador da RedeTV!, discutiram neste domingo (29) na internet. Os dois trocaram farpas pelo Twitter por conta de divergências políticas.

Abreu é conhecido por ser apoiador histórico do PT e opositor de Jair Bolsonaro. Já Carvalho é defensor do governo do atual presidente do Brasil. A briga começou quando Carvalho republicou notícia que José de Abreu pediu a namorada Carolynne Junger, 22, em casamento durante o jantar de Natal, nas Ilhas Maldivas. O apresentador questionou.

“O Brasil é o País da piada pronta. O ultra esquerdista e cuspidor profissional Zé de Abreu está em honeymoon [lua de mel] antecipado.. nas MALDIVAS ! Então eu pergunto companheiro: Por que não em CARACAS? Ou no Malecón em CUBA??? Algo errado com esses destinations?”

Logo na sequência, José de Abreu respondeu com fotos suas em Cuba: “E as palavras em inglês? Tem coisa mais cafona? Olha eu aí em Cuba, paspalho! Cuidado ao passar sob pontes e viadutos!”

O apresentador da RedeTV! não deixou barato: “Nossa! Não entendi porque o cuspidor profissional Zé de Abreu ficou ofendido por ser chamado de esquerdista. Talvez esteja se convertendo pelos bons resultados do governo! De qualquer forma é totalmente compreensível a tensão que ele se encontra com a noiva 70 anos mais jovem.” Zé de Abreu, então, rebateu: “Fala bicorno! Tudo bem?”.

