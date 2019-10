O auxiliar de cozinha Luan Henrique Dantas, de 27 anos, morreu na quarta-feira, após ter 40% do corpo queimados durante uma briga com a ex-namorada, Alessandra da Silva, na Zona Oeste do Rio, no último sábado (26). Luan foi levado para um hospital, onde ficou internado em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Alessandra foi presa na manhã desta quinta (31).