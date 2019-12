Rio Grande do Sul Judiciário gaúcho terá horário especial em janeiro e fevereiro

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, desembargador Carlos Eduardo Zietlow Duro, estabeleceu a realização de horário especial nos serviços auxiliares da Corte e no primeiro grau de jurisdição durante os meses de janeiro e fevereiro de 2020.

Nas segundas-feiras, o expediente será das 12h às 19h, e nas sextas-feiras, das 8h às 15h, de forma ininterrupta, mantendo-se os respectivos serviços jurisdicionais sob regime de plantão, e sem prejuízo das audiências já designadas. Nos demais dias (terças, quartas e quintas), o horário de expediente segue o padrão.

Nas sextas-feiras, o intervalo para almoço será de 30 minutos, mediante revezamento, a critério das chefias. Na Quarta-Feira de Cinzas (26 de fevereiro), o horário do expediente será das 12h às 19h, de forma ininterrupta, mantendo-se os respectivos serviços jurisdicionais sob regime de plantão e sem prejuízo das audiências já designadas.

