O Pleno do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 2ª Região (SP) instaurou processo administrativo disciplinar para apurar a participação do juiz Lúcio Pereira de Souza, da 2ª Vara do Trabalho de São Paulo, na venda fraudulenta de créditos trabalhistas. O processo foi aberto após investigação da Corregedoria com base em uma denúncia de uma empresa.