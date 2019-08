Juiz manda PF enviar ao Supremo cópia de investigação sobre hackers

O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou, nesta sexta-feira (2), que a Polícia Federal envie para o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, uma cópia da investigação sobre as invasões aos telefones de autoridades.

A decisão do juiz se deu após o ministro Moraes solicitar, na última quinta-feira (1º), que a Justiça enviasse cópias do inquérito das mensagens ao STF. A decisão de Moraes não retira o inquérito da primeira instância, portanto, a investigação deve continuar com o juiz Ricardo Leite e com a Polícia Federal.

