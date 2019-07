Uma juíza distrital americana mandou que um homem tivesse sua boca tapada com fita adesiva após insistentes interrupções que ele fazia no tribunal. O incidente ocorreu em Lafayette, no estado da Louisiana. Michael C. Duhon era julgado por roubo e lavagem de dinheiro. A fita adesiva foi removida depois de uma reclamação do advogado público que defendia Duhon.

Deixe seu comentário: