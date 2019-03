Juju Salimeni filosofa em legenda de foto: “Ser forte é algo silencioso”

Juju Salimeni filosofou em postagem no seu perfil do Instagram na tarde desta quarta-feira (27). Na foto, a loira deixa os músculos à mostra a bordo de conjunto de top decotado e calça justinha. Na legenda, escreveu que “ninguém consegue perceber com facilidade a força que tem. Ser forte não é como estudar para uma prova e estar preparado pra responder todas as questões que surgirem. Ser forte é algo silencioso. É aquele ‘resistir’ diário. É continuar caminhando mesmo carregando muito peso. É seguir mesmo dando pequenos passos…”. Filosofou, né?

