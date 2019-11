Política Julgamento da suspeição de Moro no caso de Lula pode ser pautado só em 2020

Por Redação O Sul | 23 de novembro de 2019

Lula durante evento na sexta-feira em São Paulo. Foto: Ricardo Stuckert/Fotos Públicas Lula durante evento na sexta-feira em São Paulo. (Foto: Ricardo Stuckert/Fotos Públicas) Foto: Ricardo Stuckert/Fotos Públicas

O julgamento da suspeição do ministro da Justiça Sérgio Moro no julgamento do ex-presidente Lula no caso do triplex pode ser pautado só em 2020, segundo a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo.

O ministro Gilmar Mendes já tinha declarado que pretendia levá-lo para análise em novembro. Mas só uma sessão será realizada na 2ª Turma na próxima semana. E nela os ministros devem seguir julgamento já iniciado de denúncia contra Renan Calheiros (PMDB-AL).

O caso poderia ser pautado para dezembro. O martelo ainda não está batido. Mas magistrados do STF acham que a hipótese é improvável.

