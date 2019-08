Juliana Paes voltou a ser questionada sobre o seu posicionamento político nas redes sociais

Juliana Paes voltou a ser questionada sobre seu posicionamento político nas redes sociais. Na quarta-feira (31), a protagonista da novela “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, foi chamada por internauta de “Bolsominion” – termo pejorativo dado a apoiadores do presidente Jair Bolsonaro – e decidiu se pronunciar para dar fim às dúvidas dos fãs.

“Não sou não. Minha posição política é bem particular e vivem querendo me rotular, me colocar em um lado ou outro. Já me acostumei a inventarem coisas sobre mim e você, se me permite um conselho, desconfie de tudo que lê na internet”, disse no Twitter. No ano passado, famosas artistas se reuniram em uma manifestação contra o representante do PSL.

Carnaval

Recebendo apoio total da família para se dedicar à trama das 21h, a artista optou por abandonar o posto de rainha de bateria da Grande Rio no fim do carnaval deste ano. Juliana contou o que levou a essa decisão.

“Para ter tempo livre mesmo. Preciso não ter compromisso, devo isso aos meus filhos. As crianças estão nessa batida de me acompanhar, de esperar a mamãe, e eu não quero daqui a uns anos sentir culpa de não ter participado integralmente da infância dos meninos”, explicou ela, que prioriza os momentos em folga na companhia dos filhos e marido, Carlos Eduardo Baptista, com quem está casada há 10 anos.

“Já fiz bastante coisa, estou com 40 anos, deixa as meninas brilharem agora. Vou ficar batendo palma como sempre. Quem sabe um dia eu não volte? Mas preciso me desligar um pouco das obrigações”, acrescentou.

Botox

Dona de um corpo sarado, Juliana Paes acredita que seu físico é uma herança que ganhou da mãe. “Gravo tanto que não estou conseguindo treinar. Estou contando com os resquícios do carnaval, com essa memória muscular. Mas não posso reclamar: minha genética é realmente boa”, garantiu.

Quando o assunto é procedimento estético, a artista até tem desejo de fazer, mas é impedida pelo medo. “Morro de vontade de fazer, mas tenho muito medo de plásticas. Fiz baby Botox há um ano mais ou menos e detestei, fiquei me sentindo paralisada. Não conseguia levantar minha testa, perdi uma expressão importante para mim. O que eu faço para manter minha pele durinha é laser, de todos os tipos. Mas tenho vontade de fazer o contorno labial, mas falta coragem. Meu receio é ficar parecendo uma palhaça. Aí desenho com lápis”, disse.

