Junho de 2019 foi o mês mais quente no planeta Terra

O mês de junho de 2019 foi o mais quente já registrado no planeta, de acordo com um relatório divulgado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos (NOAA).

O levantamento aponta que a temperatura média global em junho foi de 1,71 grau Fahrenheit acima da média do século 20, de 59,9 graus F (15,5 graus Celsius), batendo um novo recorde global. O relatório mostrou ainda que nove dos 10 meses de junho mais quentes da história ocorreram desde 2010.

Os dados reforçam o movimento de ampliação da temperatura do planeta e das mudanças climáticas. Em setembro deste ano, acontece a Ação Climática da Cúpula da Organização das Nações Unidas (ONU), onde a Organização Mundial Meteorológica deve apresentar um novo relatório sobre o estado do clima no mundo.

