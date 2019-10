A pedido da defesa, a Justiça transferiu desta quinta-feira para novembro do ano que vem o julgamento dos dois homens acusados pelo assassinato do secretário municipal da Saúde Eliseu Santos, baleado em fevereiro de 2010 no bairro Floresta, em Porto Alegre. O adiamento foi aceito porque uma das testemunhas está em licença-saúde e não há defensor público para atuar em plenário.