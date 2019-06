A manutenção da taxa Selic no menor patamar histórico, de 6,5% ao ano, com perspectiva de cortes, levou à queda nos juros ao consumidor. Segundo a Anefac (Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade), o custo médio do crédito foi para 6,67% ao mês ante uma taxa média de 6,72% em maio.

