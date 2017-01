Justiça aceita denúncia contra médico acusado de estupro em Ivoti

A Justiça aceitou a denúncia contra um médico de 31 anos, acusado de estupro contra uma paciente de 18 anos em Ivoti, no Vale do Sinos. A informação foi confirmada pelo promotor Charles Martins. Segundo o promotor o caso ocorreu em setembro do ano passado, durante atendimento no Pronto-Atendimento Municipal Mais Vida. O nome do médico não foi informado.

O promotor afirma que o “objetivo de divulgar essa informação é descobrir se há mais vítimas”. Conforme Martins nesta terça-feira uma mulher compareceu à Delegacia de Ivoti com uma nova denúncia contra o médico, que não trabalha mais no município. O homem trabalhou no local substituindo um colega. “Ele cumpriu plantão no local por meio de uma empresa terceirizada”, explicou o promotor.

