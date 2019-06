Katy Perry a caminho da América do Sul? Equipe da cantora pode estar promovendo nova turnê

Nós mal superamos “Never Really Over”, música nova de Katy Perry, e a equipe da cantora já está prevendo uma próxima turnê. Segundo o colunista Christian Acosta, Katy virá para a América do Sul entre julho e agosto de 2020.

2019 está muito pesado, não acham? Tantos desastres, mortes prematuras, que tal pular logo para 2020? De acordo com a publicação, a turnê será oficialmente anunciada em outubro deste ano. A princípio, ela fará shows na Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Cadê o Brasil, hein?

Brasileiros, tá na hora de reivindicar pelos nossos direitos! Queremos Katy Perry no Brasil! Quem vai levantar essa hashtag?

Deixe seu comentário: