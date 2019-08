Apenas dez minutos. Esse foi todo o tempo que o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, demorou para responder a um convite feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump no Twitter, assegurou nesta quinta-feira (15) o norte-americano. Trump contou a uma rádio que estava em um avião rumo à Coreia do Sul – depois de participar no fim de junho da cúpula do G20 no Japão.

