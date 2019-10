Kylie Jenner e Travis Scott estão separados após dois anos juntos

O término de Kylie Jenner e Travis Scott está gerando muitas dúvidas! O casal, que estava junto há dois anos e tem uma filha, Stormi, de um aninho, se separou após várias semanas tentando fazer o relacionamento “dar certo”, segundo informações do portal norte-americano TMZ.

Embora nenhum dos dois tenha confirmado os boatos, estão até rolando teorias de que tudo não passa de uma jogada de marketing do rapper, que vai lançar seu novo trabalho nesta semana.

Kylie e Scott foram vistos juntos publicamente pela última vez no final de agosto, durante o lançamento do documentário do rapper na Netflix, “Travis Scott: Voando Alto”. A última postagem do casal nas redes sociais foi feita por Kylie no dia 14 de setembro, na qual os dois posam para uma campanha da Playboy.

