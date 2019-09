Lateral Bruno minimiza vantagem na Copa do Brasil e quer Inter ofensivo: “Temos que atacar”

*Valéria Possamai

Lateral-direito titular do Inter, Bruno vive uma nova fase do time. Depois da lesão de Zeca, o jogador assumiu a posição e conquistou a confiança e a titularidade no time de Odair. As boas atuações garantem mais uma presença em jogo decisivo para o clube. E, desta vez, o atleta também terá a seu favor a experiência de conhecer o adversário.

Bruno e Rogério Ceni, adversários nesta quarta-feira, são trabalharam juntos do mesmo lado:”Tive oportunidade de ter jogado e ser treinado por ele também. Sei que é um cara que trabalha bastante a motivação”. Justamente por conhecer o comandante do time adversário, o lateral alerta: “Lógico que temos um resultado bom, mas temos que atacar. Estamos dentro de casa, jogar junto com o torcedor e fazer valer esse fator.”

Mesmo com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo no Mineirão, pelo placar de 1 a 0, a equipe tem aumentado o nível de atenção. Depois da eliminação na Copa Libertadores, a Copa do Brasil tem um peso a mais para o grupo. “Já estamos focados nesse jogo. Sabemos das dificuldades, mas o grupo está tranquilo, sabendo da responsabilidade que é definir a classificação dentro de casa.”

