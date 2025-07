| Vendas e fim de contratos: Botafogo vive momento decisivo na temporada

Jair vendido para o Nottingham Forest. Foto: Vitor Silva/Botafogo. Jair vendido para o Nottingham Forest. (Foto: Vitor Silva/Botafogo) Foto: Vitor Silva/Botafogo.

As saídas no Botafogo não param. Após um Mundial surpreendente por parte do Glorioso especialmente do treinador Renato Paiva o clube carioca optou por demiti-lo. Além do técnico, mais dois jogadores deixarão o elenco.

Um deles é o zagueiro Jair, ex-Santos, contratado por John Textor no início desta temporada por 12 milhões de euros, além de 2 milhões de euros em bônus. O Nottingham Forest, clube inglês comandado pelo grego Evangelos Marinakis, vai pagar ao Botafogo exatamente o mesmo valor desembolsado pelo defensor de 20 anos. Jair disputou 22 jogos, anotou 1 assistência e marcou 1 gol — contra o Seattle Sounders na Copa do Mundo de Clubes.

Jair se junta a outra venda importante do Botafogo Igor Jesus também irá para o Nottingham Forest. O atacante de 24 anos foi negociado por 10 milhões de libras, o equivalente a 74,5 milhões de reais. Igor está no clube desde 2024 e foi peça-chave nas conquistas do Campeonato Brasileiro e da Libertadores, com 17 gols e 6 assistências no período.

Fim de contrato

Além dessas vendas, o Botafogo enfrenta um novo desafio: jogadores com contratos prestes a expirar. O nome que mais atrai atenção é o de Danilo Barbosa, cujo vínculo termina no fim deste ano. Outro caso é o de Gonzalo Mastriani, atacante e homem de confiança de Renato Paiva. Ainda não há negociações para renovação ou compra definitiva ele pertence ao Athletico-PR, que atualmente disputa a Série B.

Outros nomes com menos espaço nesta temporada também entram na lista de indefinições. O goleiro Raul, que já era o terceiro reserva, agora enfrenta concorrência do jovem equatoriano Christian Loor. Já Marçal, que retornou ao clube nesta temporada após ter seu contrato encerrado em 2024, tem tendência a encerrar a carreira ao fim do vínculo.

