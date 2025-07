Geral Novo voo com deportados dos Estados Unidos chega nesta sexta-feira ao Brasil

Por Redação O Sul | 3 de julho de 2025

Na quarta-feira, o governo federal recebeu em Minas Gerais 46 brasileiros repatriados dos EUA. (Foto: Samuel Ribeiro/Divulgação)

Um novo voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chega a Fortaleza (CE) nesta sexta-feira (4). A previsão é que o avião chegue ainda pela manhã no Aeroporto Pinto Martins. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) divulgou que a previsão é de 121 pessoas estejam neste voo.

Conforme o MDHC, os repatriados serão recebidos por uma estrutura de acolhimento humanizado que inclui atendimento médico e psicológico, alimentação, kits de higiene pessoal e apoio psicossocial, além de acolhimento e deslocamento para suas residências por meio terrestre.

O MDHC também realiza encaminhamentos para outros órgãos, como a Defensoria Pública da União (DPU), o Ministério das Relações Exteriores (MRE), o Sistema Único de Saúde (SUS), e a rede do sistema Único de Assistência Social (SUAS) do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

Em casos de acolhimento especializado, como pessoas com deficiência, população LGBTQIA+ e pessoas idosas, os atendimentos são direcionados dentro do próprio MDHC. O Brasil já recebeu mais de mil deportados dos EUA desde fevereiro.

Brasileiros repatriados

Na quarta-feira, o governo federal, por meio do MDHC, recebeu 46 brasileiros repatriados em operação excepcional realizada no Aeroporto Internacional de Confins (MG), cumprindo determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O voo foi solicitado pelo governo dos Estados Unidos e aceito pelo Brasil para reduzir o tempo de detenção por questões migratórias dos brasileiros.

“Os repatriados têm chegado dentro de um fluxo que a gente estruturou no governo federal para acolhê-los. Este foi um voo com fluxo excepcional, porque foi organizado pelo governo estadunidense por meio de uma aeronave própria, militar, e solicitaram o apoio do governo federal brasileiro para pouso aqui. A gente, considerando que trariam brasileiros e, para evitar que eles passassem mais tempo presos nos Estados Unidos, autorizamos o pouso em Confins, considerando que a maior parte dos repatriados que chegam são de Minas Gerais”, detalhou o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Bruno Renato Teixeira, que acompanhou a recepção.

Os repatriados foram recebidos por volta das 15h30min por uma estrutura de acolhimento humanizado já adotada nas operações anteriores, com atendimento multidisciplinar, em parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além de disponibilização de profissionais para apoio médico e psicológico, vacinação, e atendimento social. A mesma estrutura será montada novamente nesta sexta-feira (4), em Fortaleza (CE), para a recepção de um novo voo fretado, com mais brasileiros que retornam para casa.

“Aqui, temos um atendimento focado em saúde, assistência social e direitos humanos, e verificamos qual a demanda para que cada um volte para a sua casa em segurança, com seus direitos garantidos”, complementa o secretário.

