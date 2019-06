O colunista Alessandro Lo-Bianco, do programa “A Tarde é Sua”, da Rede Pampa, divulgou as fotos utilizadas no laudo da mulher que acusa Neymar de estupro.

O relatório foi feito por um médico particular e aponta que a suposta vítima apresentou hematomas e arranhões nos glúteos, transtorno ansioso e depressivo, além de traumatismos superficiais não especificados. Os exames foram feitos no dia 21 de maio, seis dias depois da data que em que a mulher afirma ter sido estuprada por Neymar.

(Foto: Reprodução/ Programa A Tarde é Sua)

