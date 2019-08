Lava Jato: mensagens podem afetar nos processos da operação

Nos próximos meses, o Supremo Tribunal Federal (STF), poderá analisar as mensagens trocadas pelos integrantes da força-tarefa da Lava Jato. Isso acontecerá, para saber se as conversas poderão ser usadas como provas legais para questionar a conduta do ex-juiz Sergio Moro e de procuradores da operação.

Caso ocorra a validação do material, os processos já concluídos ou em andamento poderão ser afetados ou até anulados.

A Lei

A lei diz que um material obtido de maneira ilícita: a partir de quebra de sigilo sem autorização judicial, por exemplo é inadmissível como prova.

