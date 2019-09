Leão de Ouro: Coringa leva principal prêmio do Festival de Cinema de Veneza

2019 marca os 80 anos de Batman, mas quem leva prêmio é o inimigo do super-herói. O filme Coringa, dirigido por Todd Phillips, conquistou o Leão de Ouro neste sábado (7). Trata-se do principal prêmio do Festival de Cinema de Veneza, na Itália.

O drama tem caráter sombrio e conta a origem do vilão de Batman. O personagem principal é interpretado por Joaquin Phoenix, que encena a transformação de Coringa de um solitário vulnerável a um vilão confiante.

O longa vai estrear apenas em outubro. O elenco também é composto por Zazie Beetz, Frances Conroy, Marc Maron, Bill Camp, Glenn Fleshler, Shea Whigham, Brett Cullen, Douglas Hodge e Josh Pais.

Assista ao trailer do filme:

Deixe seu comentário: